C'est la rentrée pour Pascal ! Du nouveau pour Delphi et Lazarus 5PARTAGES 17 0 La rentrée de septembre nous permet de faire un bilan de vacances qui n'en ont pas vraiment été dans le monde de Pascal !



Du côté de Delphi, l'été aura été chaotique, mais d'une richesse inattendue. Chaotique parce que les serveurs d'Embarcadero auront été inaccessibles pendant plusieurs semaines, sans véritable explication, alors que la version 10.3.2 de l'EDI devenait théoriquement disponible. Des solutions parallèles de secours ont bien été proposées, mais il a fallu attendre un mois d'août bien entamé pour espérer travailler convenablement. L'attente était d'autant plus vive que cette version apportait, en plus des classiques améliorations de l'EDI lui-même et des corrections de bogues, des développements majeurs avec l'arrivée tant espérée d'un compilateur macOS 64 bits et l'introduction pour les versions commerciales de FMX Linux pour la production d'applications clients sous Linux.



La surprise est venue à la mi-août d'une Android 64 bits. A ce propos, l'annonce de la disparition de la gestion ARC de la mémoire reste valable, mais Embarcadero a choisi de procéder lentement afin de permettre aux développeurs de s'adapter à ce changement important : la priorité dans un premier temps est donnée à une transition en douceur d'Android 32 bits vers Android 64 bits. Cependant, il est vivement conseillé de s'y préparer puisque la disparition d'ARC est programmée avec la version 10.4 du printemps 2020 ! Sinon, seule véritable nouveauté par rapport aux premières prévisions, la feuille de route mentionne à présent l'amélioration de l'App Tethering, aussi bien avec la VCL qu'avec FMX.



Du côté de Lazarus,



Enfin, il reste la (petite) équipe des bénévoles de developpez.com sans laquelle les actualités, les tutoriels et les forums ne seraient pas ce qu'ils sont. Si je me suis trouvé hors jeu pendant une grande partie de l'été (privé d'Internet pendant de longues semaines à cause d'une panne matérielle que mon FAI a mis du temps à comprendre et à réparer ), d'autres ont assuré une certaine permanence et je les en remercie vivement. Ainsi, notre ami Alcatîz a profité de ses congés (pourtant bien courts) pour réaliser entre autres une mise à jour importante de la "



Bien sûr, nous avons conscience de ne pas toujours apporter suffisamment à la communauté Pascal, mais vous pouvez prendre toute votre place dans nos rubriques. Une idée de tutoriel ? Un projet d'article ? Une actualité qui vous tient à cœur ? N'hésitez pas à nous soumettre vos textes ou projets, même s'ils demandent des corrections ou si leur forme exacte n'est pas encore assurée. Si nous tenons à la qualité des textes publiés, tant sur le fond que sur la forme, nous sommes ouverts à vos propositions ! Notre équipe ne demande qu'à s'étoffer et nous vous y accueillerions volontiers.



Dans un futur proche, nous avons en tête une consultation sur l'outil GetIt de Delphi (un travail conséquent d'Embarcadero se préparant à ce propos pour la version 10.4), une mise en forme des



Que pensez-vous du développement actuel des environnements fondés sur Pascal ?

Qu'aimeriez-vous voir dans nos rubriques (tutoriels, actualités, forums...) ?

