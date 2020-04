La version 7.10 de Code Typhon Studio vient de sortir QT5 à l'honneur 0PARTAGES 3 0 La nouvelle version de CodeTyphon 7.10 est disponible depuis le 13 avril.







Les mises à jour, toujours aussi copieuses, vous sont présentées dans la liste ci-après. L'effort pour cette version mineure a porté cette fois-ci sur les bibliothèques QT5 toutes reconstruites et sur la mise à jour des débogueurs (GDB 9.1.0, LLDB 10.0.0). Le support de Manjaro Linux 18.0, NetBSD 9.0 et MacOS 10.15.4 est à présent assuré. C'est toujours la version 3.3.1 du compilateur Free Pascal qui est utilisée.



********************************************

* CodeTyphon Studio *

* GENERATION 7 *

* Changes Log File *

* PilotLogic Software House *

* 2008-2020 *

********************************************



======> 13-Apr-2020 ver 7.10 ========================================



-COSMIC 1: New Revision System for FPC and Typhon IDE

-COSMIC 2: New structure for ALL ctinfo.txt files

-COSMIC 3: We REBUILD ALL QT5 Libraries libQt5Pas.so

for Linux 32/64, FreeBSD 32/64, MacOS 64, NetBSD 64 and DragonFly 64

Please update your QT5 Host PC files



-NOTE 1: Add "MultiProject" item to Typhon IDE main menu

-NOTE 2: Add "Settings" item to Typhon IDE main menu

-NOTE 3: Fix Debian 10.3 MultiArch problem



-ADD/Update Support for Manjaro Linux ver 19.0.0

-ADD/Update Support for NetBSD ver 9.0

-ADD/Update Support for MacOS 10.15.4



-Update GDB to ver 9.1.0 for Win32 and Win64 (Released: 08-02-2020, build with CTCenter->GDB Builder)

-Update LLDB to ver 10.0.0 for Win32 and Win64 (Released: 25-03-2020)

-Update GNU coreutils to ver 8.32 (Released: 05-03-2020)

-Update ALL Pas2JavaScript CodeOcean samples



-Update adLCLBase to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-31 07:54

-Update adLCL to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-02 10:01

-Update adFCL to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-31 07:56

-Update cocoa_pkg to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-27 11:55

-Update fpgui_toolkit to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-02 10:14 Sync GIT hash: b766c4b5cc57887403740ebac9efdbcad0ebfc4c

-Update bs_BuildIntf to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-24 05:33

-Update bs_CodeTools to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-27 11:53

-Update bs_Controls to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-27 11:53

-Update bs_DebuggerFp to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-09 06:02

-Update bs_DebuggerGdbmi to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-23 10:48

-Update bs_DebuggerIntf to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-27 11:54

-Update bs_DebuggerLLDB to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-09 06:03

-Update bs_IDEIntf to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-24 05:33

-Update bs_SynEdit to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-28 04:20

-Update bs_Utils to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-17 17:06

-Update ds_GlassDocking_IDE to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 19:15

-Update ds_Pas2JavaScript_IDE to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-08 17:27

-Update ds_TodoList_IDE to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-21 21:38

-Update jsn_NodeJS to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-12 17:16 Sync SVN Rev : 686

-Update js_BaseRTL to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-23 17:45 Sync SVN Rev : 701

-Update js_Bootstrap to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-23 20:15 Sync SVN Rev : 672

-Update js_Calendar to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-23 20:15 Sync SVN Rev : 672

-Update js_Chart to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-23 20:15 Sync SVN Rev : 672

-Update js_Database to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-24 03:30 Sync SVN Rev : 687

-Update js_PDF to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-23 20:15 Sync SVN Rev : 672

-Update js_Push to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-23 20:16 Sync SVN Rev : 672

-Update js_WebGL to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-23 20:09 Sync SVN Rev : 672

-Update js_WebWidget to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-12 19:19 Sync SVN Rev : 697

-Update lz_DateTimeCtrls to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-11 14:20

-Update lz_DebuggerFpgdbmi to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-09 06:59

-Update lz_DebuggerFpTest to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-09 06:58

-Update lz_FpReport to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-06 18:12

-Update lz_FpWeb to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-25 20:16

-Update lz_Industrial to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-29 08:31 Sync SVN Rev : 7322

-Update lz_Jcf2 to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-25 18:44

-Update lz_LeakView to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-09 07:13

-Update lz_OpenGL to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-06 17:23

-Update lz_PlotFunction to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 08:54

-Update lz_PoChecker to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-31 17:48

-Update lz_Printers to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-10 03:19

-Update lz_Report to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-10 18:13

-Update lz_sdf to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 08:52

-Update lz_SQLite to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-10 18:13

-Update lz_taChart to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-17 21:35

-Update lz_taChartPrint to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-22 06:57

-Update lz_wiki to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-19 19:47

-Update pl_AGGPas to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-01 05:58

-Update pl_BGRAbitmap to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 20:31 Sync GIT hash: e35fc2365619006b3583433a51902b0485e88781

-Update pl_BGRAbitmap4fpGUI to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 20:31 Sync GIT hash: e35fc2365619006b3583433a51902b0485e88781

-Update pl_BGRAbitmap4lcl_OpenGL to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 20:31 Sync GIT hash: e35fc2365619006b3583433a51902b0485e88781

-Update pl_BGRAbitmap4noGUI to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 20:31 Sync GIT hash: e35fc2365619006b3583433a51902b0485e88781

-Update pl_BGRAbitmap4noGUI_OpenGL to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 20:31 Sync GIT hash: e35fc2365619006b3583433a51902b0485e88781

-Update pl_CastleEngine to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 06:26 Sync GIT hash: a6e962771666d509194678aec1b8b518d4f1eeaf

-Update pl_CEF4Typhon to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-06 09:55 Sync GIT hash: c9b2af2a5e2e0d0b34dbed85306ef45d084b9b09

-Update pl_CGI to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 08:53

-Update pl_CryptoLib4Pascal to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-17 18:40 Sync GIT hash: 7bdeeb4908161d8b922336f319bc0bdd529a35ba

-Update pl_DWScript to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-19 20:20 Sync GIT hash: 9d8ff039157ca4d49e03a08003be823a8178c838

-Update pl_ExDesign to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-21 17:57

-Update pl_ExpatPas to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-01 06:00

-Update pl_FPSpreadsheet to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:35 Sync SVN Rev : 7357

-Update pl_Fundamentals to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-26 21:09 Sync GIT hash: a2a9a44ef7f525e339324be7eb2cbff9bfa0080c

-Update pl_GlassDocking to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 19:15

-Update pl_GLScene to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-15 18:31 Sync SVN Rev : 7179

-Update pl_GLScene_BASS to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:50 Sync SVN Rev : 7179

-Update pl_GLScene_CgShader to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:50 Sync SVN Rev : 7179

-Update pl_GlScene_FMOD to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:49 Sync SVN Rev : 7179

-Update pl_GLScene_NGD to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:49 Sync SVN Rev : 7179

-Update pl_GLScene_ODE to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:48 Sync SVN Rev : 7179

-Update pl_GLScene_OpenAL to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:48 Sync SVN Rev : 7179

-Update pl_GLScene_SDL to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:48 Sync SVN Rev : 7179

-Update pl_Graphics32MG to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 08:57

-Update pl_Graphics32VPR to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 08:56

-Update pl_HashLib4Pascal to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-26 21:13 Sync GIT hash: fa78952b7c3022234e0c9a6d67c54fbe0ef77b75

-Update pl_Html5Canvas to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-19 19:35 Sync GIT hash: f38808c3578077a249951fec438df266ae48cca9

-Update pl_HtmlViewer to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-06 18:44

-Update pl_JVCL to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-29 09:46 Sync SVN Rev : 7322

-Update pl_KControls to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-25 13:28 Sync GIT hash: 5115a84dffe391899751e20bd20b0bedfe30a3ed

-Update pl_Lape to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-26 21:17 Sync GIT hash: 395014a3b3e937f5ab58ae1e2eb407a75669d6c9

-Update pl_LNet to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-31 06:03 Sync GIT hash: 916066085d9394d4a116bd767a9e9f0babc519f7

-Update pl_LuiControls to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-31 06:00 Sync GIT hash: bde79a272d93ed3658c67295c088a6354751e975

-Update pl_MiniLib to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-06 10:04 Sync GIT hash: 9084f052c7ee1781ef0c9e29f9e12b2ba855541a

-Update pl_OnGuard to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-04 17:39

-Update pl_OpenCL to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-30 18:39

-Update pl_OpenGL to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-06 17:24

-Update pl_OpenGLADV to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 08:35

-Update pl_OpenGLES to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-27 20:37

-Update pl_OpenGPSX to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 08:36

-Update pl_Orpheus to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-04 17:36

-Update pl_PascalSCADA to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-29 08:13 Sync SVN Rev : 1283

-Update pl_QRCodeGen to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-19 19:28 Sync GIT hash: f6002de875450ba3b5420cf0612dd0eb04e7de89

-Update pl_RESTDataware to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:19 Sync SVN Rev : 2407

-Update pl_RichMemo to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-15 17:58 Sync SVN Rev : 7331

-Update pl_RX to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:34 Sync SVN Rev : 7357

-Update pl_Shapes to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-06 18:46

-Update pl_Solutions to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-25 20:17

-Update pl_VampyreImaging to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-14 19:21 Sync HG hash: 00aa2e18e4aadc32f52b2ef5f52ca2cf141f8b14

-Update pl_VirtualTrees to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-25 20:17

-Update pl_Vulkan to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-27 21:03 (Khronos REF version 1.2.134)

-Update pl_Win_DirectX12 to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-19 18:56 Sync GIT hash: 26192b0e0a4934c89c93f37d2e7d442f79fc90a5

-Update pl_Win_Media to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-19 19:26 Sync GIT hash: 0568f8d61f8b7ebde452d3a1bf7f7560e505bb8f

-Update pl_Win_Midi to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-18 09:09

-Update pl_WST to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-17 19:16 Sync SVN Rev : 6697

-Update pl_ZeosDBO to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:08 Sync SVN Rev : 6416



FreePascal 3.3.1 Rev :2004131121 Date:2020-04-13 11:21

Typhon V-IDE 7.1 Rev :2004131121 Date:2020-04-13 11:21 ********************************************* CodeTyphon Studio ** GENERATION 7 ** Changes Log File ** PilotLogic Software House ** 2008-2020 *********************************************======> 13-Apr-2020 ver 7.10 ========================================-COSMIC 1: New Revision System for FPC and Typhon IDE-COSMIC 2: New structure for ALL ctinfo.txt files-COSMIC 3: We REBUILD ALL QT5 Libraries libQt5Pas.sofor Linux 32/64, FreeBSD 32/64, MacOS 64, NetBSD 64 and DragonFly 64Please update your QT5 Host PC files-NOTE 1: Add "MultiProject" item to Typhon IDE main menu-NOTE 2: Add "Settings" item to Typhon IDE main menu-NOTE 3: Fix Debian 10.3 MultiArch problem-ADD/Update Support for Manjaro Linux ver 19.0.0-ADD/Update Support for NetBSD ver 9.0-ADD/Update Support for MacOS 10.15.4-Update GDB to ver 9.1.0 for Win32 and Win64 (Released: 08-02-2020, build with CTCenter->GDB Builder)-Update LLDB to ver 10.0.0 for Win32 and Win64 (Released: 25-03-2020)-Update GNU coreutils to ver 8.32 (Released: 05-03-2020)-Update ALL Pas2JavaScript CodeOcean samples-Update adLCLBase to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-31 07:54-Update adLCL to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-02 10:01-Update adFCL to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-31 07:56-Update cocoa_pkg to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-27 11:55-Update fpgui_toolkit to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-02 10:14 Sync GIT hash: b766c4b5cc57887403740ebac9efdbcad0ebfc4c-Update bs_BuildIntf to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-24 05:33-Update bs_CodeTools to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-27 11:53-Update bs_Controls to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-27 11:53-Update bs_DebuggerFp to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-09 06:02-Update bs_DebuggerGdbmi to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-23 10:48-Update bs_DebuggerIntf to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-27 11:54-Update bs_DebuggerLLDB to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-09 06:03-Update bs_IDEIntf to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-24 05:33-Update bs_SynEdit to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-28 04:20-Update bs_Utils to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-17 17:06-Update ds_GlassDocking_IDE to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 19:15-Update ds_Pas2JavaScript_IDE to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-08 17:27-Update ds_TodoList_IDE to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-21 21:38-Update jsn_NodeJS to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-12 17:16 Sync SVN Rev : 686-Update js_BaseRTL to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-23 17:45 Sync SVN Rev : 701-Update js_Bootstrap to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-23 20:15 Sync SVN Rev : 672-Update js_Calendar to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-23 20:15 Sync SVN Rev : 672-Update js_Chart to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-23 20:15 Sync SVN Rev : 672-Update js_Database to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-24 03:30 Sync SVN Rev : 687-Update js_PDF to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-23 20:15 Sync SVN Rev : 672-Update js_Push to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-23 20:16 Sync SVN Rev : 672-Update js_WebGL to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-23 20:09 Sync SVN Rev : 672-Update js_WebWidget to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-12 19:19 Sync SVN Rev : 697-Update lz_DateTimeCtrls to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-11 14:20-Update lz_DebuggerFpgdbmi to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-09 06:59-Update lz_DebuggerFpTest to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-09 06:58-Update lz_FpReport to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-06 18:12-Update lz_FpWeb to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-25 20:16-Update lz_Industrial to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-29 08:31 Sync SVN Rev : 7322-Update lz_Jcf2 to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-25 18:44-Update lz_LeakView to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-09 07:13-Update lz_OpenGL to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-06 17:23-Update lz_PlotFunction to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 08:54-Update lz_PoChecker to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-31 17:48-Update lz_Printers to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-10 03:19-Update lz_Report to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-10 18:13-Update lz_sdf to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 08:52-Update lz_SQLite to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-10 18:13-Update lz_taChart to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-17 21:35-Update lz_taChartPrint to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-22 06:57-Update lz_wiki to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-19 19:47-Update pl_AGGPas to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-01 05:58-Update pl_BGRAbitmap to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 20:31 Sync GIT hash: e35fc2365619006b3583433a51902b0485e88781-Update pl_BGRAbitmap4fpGUI to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 20:31 Sync GIT hash: e35fc2365619006b3583433a51902b0485e88781-Update pl_BGRAbitmap4lcl_OpenGL to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 20:31 Sync GIT hash: e35fc2365619006b3583433a51902b0485e88781-Update pl_BGRAbitmap4noGUI to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 20:31 Sync GIT hash: e35fc2365619006b3583433a51902b0485e88781-Update pl_BGRAbitmap4noGUI_OpenGL to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 20:31 Sync GIT hash: e35fc2365619006b3583433a51902b0485e88781-Update pl_CastleEngine to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 06:26 Sync GIT hash: a6e962771666d509194678aec1b8b518d4f1eeaf-Update pl_CEF4Typhon to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-06 09:55 Sync GIT hash: c9b2af2a5e2e0d0b34dbed85306ef45d084b9b09-Update pl_CGI to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 08:53-Update pl_CryptoLib4Pascal to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-17 18:40 Sync GIT hash: 7bdeeb4908161d8b922336f319bc0bdd529a35ba-Update pl_DWScript to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-19 20:20 Sync GIT hash: 9d8ff039157ca4d49e03a08003be823a8178c838-Update pl_ExDesign to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-21 17:57-Update pl_ExpatPas to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-01 06:00-Update pl_FPSpreadsheet to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:35 Sync SVN Rev : 7357-Update pl_Fundamentals to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-26 21:09 Sync GIT hash: a2a9a44ef7f525e339324be7eb2cbff9bfa0080c-Update pl_GlassDocking to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 19:15-Update pl_GLScene to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-15 18:31 Sync SVN Rev : 7179-Update pl_GLScene_BASS to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:50 Sync SVN Rev : 7179-Update pl_GLScene_CgShader to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:50 Sync SVN Rev : 7179-Update pl_GlScene_FMOD to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:49 Sync SVN Rev : 7179-Update pl_GLScene_NGD to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:49 Sync SVN Rev : 7179-Update pl_GLScene_ODE to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:48 Sync SVN Rev : 7179-Update pl_GLScene_OpenAL to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:48 Sync SVN Rev : 7179-Update pl_GLScene_SDL to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:48 Sync SVN Rev : 7179-Update pl_Graphics32MG to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 08:57-Update pl_Graphics32VPR to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 08:56-Update pl_HashLib4Pascal to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-26 21:13 Sync GIT hash: fa78952b7c3022234e0c9a6d67c54fbe0ef77b75-Update pl_Html5Canvas to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-19 19:35 Sync GIT hash: f38808c3578077a249951fec438df266ae48cca9-Update pl_HtmlViewer to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-06 18:44-Update pl_JVCL to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-29 09:46 Sync SVN Rev : 7322-Update pl_KControls to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-25 13:28 Sync GIT hash: 5115a84dffe391899751e20bd20b0bedfe30a3ed-Update pl_Lape to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-26 21:17 Sync GIT hash: 395014a3b3e937f5ab58ae1e2eb407a75669d6c9-Update pl_LNet to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-31 06:03 Sync GIT hash: 916066085d9394d4a116bd767a9e9f0babc519f7-Update pl_LuiControls to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-31 06:00 Sync GIT hash: bde79a272d93ed3658c67295c088a6354751e975-Update pl_MiniLib to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-06 10:04 Sync GIT hash: 9084f052c7ee1781ef0c9e29f9e12b2ba855541a-Update pl_OnGuard to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-04 17:39-Update pl_OpenCL to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-30 18:39-Update pl_OpenGL to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-06 17:24-Update pl_OpenGLADV to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 08:35-Update pl_OpenGLES to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-27 20:37-Update pl_OpenGPSX to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-16 08:36-Update pl_Orpheus to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-04 17:36-Update pl_PascalSCADA to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-29 08:13 Sync SVN Rev : 1283-Update pl_QRCodeGen to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-19 19:28 Sync GIT hash: f6002de875450ba3b5420cf0612dd0eb04e7de89-Update pl_RESTDataware to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:19 Sync SVN Rev : 2407-Update pl_RichMemo to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-15 17:58 Sync SVN Rev : 7331-Update pl_RX to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:34 Sync SVN Rev : 7357-Update pl_Shapes to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-06 18:46-Update pl_Solutions to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-25 20:17-Update pl_VampyreImaging to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-14 19:21 Sync HG hash: 00aa2e18e4aadc32f52b2ef5f52ca2cf141f8b14-Update pl_VirtualTrees to Version: 7.1.1 Date: 2020-01-25 20:17-Update pl_Vulkan to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-27 21:03 (Khronos REF version 1.2.134)-Update pl_Win_DirectX12 to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-19 18:56 Sync GIT hash: 26192b0e0a4934c89c93f37d2e7d442f79fc90a5-Update pl_Win_Media to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-19 19:26 Sync GIT hash: 0568f8d61f8b7ebde452d3a1bf7f7560e505bb8f-Update pl_Win_Midi to Version: 7.1.1 Date: 2020-03-18 09:09-Update pl_WST to Version: 7.1.1 Date: 2020-02-17 19:16 Sync SVN Rev : 6697-Update pl_ZeosDBO to Version: 7.1.1 Date: 2020-04-05 19:08 Sync SVN Rev : 6416FreePascal 3.3.1 Rev :2004131121 Date:2020-04-13 11:21Typhon V-IDE 7.1 Rev :2004131121 Date:2020-04-13 11:21 Téléchargez CodeTyphon Studio



Et vous ?



Que pensez-vous de cette nouvelle version de CodeTyphon ?

Quels développements avez-vous effectués avec lui ? La nouvelle version de CodeTyphon 7.10 est disponible depuis le 13 avril.Les mises à jour, toujours aussi copieuses, vous sont présentées dans la liste ci-après. L'effort pour cette version mineure a porté cette fois-ci sur les bibliothèques QT5 toutes reconstruites et sur la mise à jour des débogueurs (GDB 9.1.0, LLDB 10.0.0). Le support de Manjaro Linux 18.0, NetBSD 9.0 et MacOS 10.15.4 est à présent assuré. C'est toujours la version 3.3.1 du compilateur Free Pascal qui est utilisée.Que pensez-vous de cette nouvelle version de CodeTyphon ?Quels développements avez-vous effectués avec lui ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème

Architecte Data H/F ↳ Capgemini - Nord Pas-de-Calais - Aix (59310) Développeur .Net H/F ↳ Page Personnel - Nord Pas-de-Calais - Douai (59500) Ingénieur Système Microsoft (H/F) ↳ Cyllene - Ile de France - Nanterre (92000) Voir plus d'offres