Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

******************************************** * CodeTyphon Studio * * GENERATION 7 * * Changes Log File * * PilotLogic Software House * * 2008 - 2021 * ********************************************

======> 01-Nov-2021 ver 7.60 ========================================-Ajout/Mise à jour du support de Windows 11 (MultiArchitecture)-Ajout/Mise à jour du support de Debian 11.0 Multi-Architecture, Multi-Platforme, GTK2 et QT5-Ajout/Mise à jour du support de Manjaro 21.1.0-Ajout/Mise à jour du support de OpenBSD 7.0-Ajout/Mise à jour du support de OpenBSD 7.0-Ajout/Mise à jour du support de MacOS 12.0.0 (Monterey)-Mise à jour de GCC pour Win32 et Win64 vers la version 11.2 (Release : 2021-07-28)-Mise à jour de GNU GDB vers la version 11.1 pour Win32 et Win64 (Release : 12-09-2021, construit avec CTCenter)-Suppression du paquet lz_basecontroldsgn du Typhon IDE Components SystemTout le code source se trouve maintenant dans le paquet bs_control-Suppression du paquet lz_syneditdsgn du Typhon IDE Components SystemTout le code source se trouve maintenant dans le paquet bs_synedit-Ajout du paquet bs_EnginesPlus au Typhon IDE Components System-Ajout du paquet ds_ASCIIart_IDE au Typhon IDE Components System-Ajout du paquet pl_MiniControls au Typhon IDE Components System-Ajout du paquet pl_mORMot au Typhon IDE Components System-Ajout du paquet pl_DSP au Typhon IDE Components System-Ajout du paquet pl_Image32 au Typhon IDE Components System-Ajout du paquet pl_PascalType au Typhon IDE Components System-Ajout du paquet pl_ExSpecial au Typhon IDE Components System-Ajout du paquet pl_DBSQLUtils au Typhon IDE Components System-Ajout du paquet pl_PascalSCADA au Typhon IDE Components System-Ajout du paquet pl_RESTDataware au Typhon IDE Components System-Ajout du paquet pl_VulkanLab au Typhon IDE Components System-Mise à jour de adLCLBase vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-27 20:28-Mise à jour de adLCL vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-29 18:24-Mise à jour de adFCL vers la version : 7.6.1 Date : 2021-07-02 07:07-Mise à jour de Cocoa_pkg vers la version : 7.6.1 Date : 2021-07-02 07:06-Mise à jour de bs_BuildIntf vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-11 05:33-Mise à jour de bs_CodeTools vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-04 18:44-Mise à jour de bs_Controls vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-03 18:44-Mise à jour de bs_DebuggerFp vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-14 06:39-Mise à jour de bs_DebuggerGdbmi vers la version : 7.6.1 Date : 2021-07-02 07:05-Mise à jour de bs_DebuggerIntf vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-10 12:13-Mise à jour de bs_DebuggerLLDB vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-03 21:21-Mise à jour de bs_Engines vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-05 22:11-Mise à jour de bs_EnginesPlus vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-25 07:25-Mise à jour de bs_IDEIntf vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-11 05:33-Mise à jour de bs_SynEdit vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-04 18:45-Mise à jour de bs_Utils vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-14 06:39-Mise à jour de ca_libGStreamer vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-31 12:52-Mise à jour de ca_libGTKbase vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-31 12:53-Mise à jour de ca_libGTKcommon vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-31 12:53-Mise à jour de ca_libGTKextra vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-31 12:53-Mise à jour de ca_libGTKv2 vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-31 12:53-Mise à jour de ca_libGTKv3 vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-31 12:53-Mise à jour de ca_libGTKv4 vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-31 12:53-Mise à jour de ds_ASCIIart_IDE vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-01 13:24-Mise à jour de ds_Inspector_IDE vers la version : 7.6.1 Date : 2021-07-17 20:02-Mise à jour de ds_Pas2JavaScript_IDE vers la version : 7.6.1 Date : 2021-09-26 07:09-Mise à jour de jsn_NodeJS vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:16 Sync GIT hash : 0b9cb864b429114a357391f84fb00344181a7fc1-Mise à jour de js_BaseRTL vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:14 Sync GIT hash : 0b9cb864b429114a357391f84fb00344181a7fc1-Mise à jour de js_Bootstrap vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:14 Sync GIT hash : 0b9cb864b429114a357391f84fb00344181a7fc1-Mise à jour de js_Calendar vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:14 Sync GIT hash : 0b9cb864b429114a357391f84fb00344181a7fc1-Mise à jour de js_Chart vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:14 Sync GIT hash : 0b9cb864b429114a357391f84fb00344181a7fc1-Mise à jour de js_Database vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:14 Sync GIT hash : 0b9cb864b429114a357391f84fb00344181a7fc1-Mise à jour de js_Flatpickr vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:15 Sync GIT hash : 0b9cb864b429114a357391f84fb00344181a7fc1-Mise à jour de js_JitsiMeet vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:15 Sync GIT hash : 0b9cb864b429114a357391f84fb00344181a7fc1-Mise à jour de js_Json vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:15 Sync GIT hash : 0b9cb864b429114a357391f84fb00344181a7fc1-Mise à jour de js_Kurento vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:15 Sync GIT hash : 0b9cb864b429114a357391f84fb00344181a7fc1-Mise à jour de js_PDF vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:15 Sync GIT hash : 0b9cb864b429114a357391f84fb00344181a7fc1-Mise à jour de js_Push vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:15 Sync GIT hash : 0b9cb864b429114a357391f84fb00344181a7fc1-Mise à jour de js_WebGL vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:15 Sync GIT hash : 0b9cb864b429114a357391f84fb00344181a7fc1-Mise à jour de js_WebWidget vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:15 Sync GIT hash : 0b9cb864b429114a357391f84fb00344181a7fc1-Mise à jour de js_WebWidgetsGUI vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 05:15 Sync GIT hash : 42984d7e5d8bbcfd0d0c64f90cd4a1b60319ac90-Mise à jour de lz_Cody vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-26 11:14-Mise à jour de lz_CustomDrawnDsg vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-16 11:50-Mise à jour de lz_DateTimeCtrls vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-11 05:34-Mise à jour de lz_FpReport vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-26 09:11-Mise à jour de lz_FpWeb vers la version : 7.6.1 Date : 2021-09-02 20:58-Mise à jour de lz_FreeType vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-27 06:06-Mise à jour de lz_GoogleAPI vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-20 05:47-Mise à jour de lz_Jcf2 vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-11 05:35-Mise à jour de lz_JitClasses vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-14 18:29-Mise à jour de lz_Report vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-11 05:35-Mise à jour de lz_ReportZeosDB vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-07 13:10-Mise à jour de lz_SQLdb vers la version : 7.6.1 Date : 2021-09-27 09:43-Mise à jour de lz_SQLdbrest vers la version : 7.6.1 Date : 2021-09-05 07:50-Mise à jour de lz_SynEditExtra vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-19 17:57 Sync SVN Rev : 8076-Mise à jour de lz_taChart vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-27 19:29-Mise à jour de pl_ASIOVST vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-03 19:29 Sync SVN Rev : 1754-Mise à jour de pl_BGRAbitmap vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-09 18:23 Sync GIT hash : d52b5b7b65a64360dda01b3886508ea95657dce2-Mise à jour de pl_BGRAbitmap4lcl_OpenGL vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-09 18:23 Sync GIT hash : d52b5b7b65a64360dda01b3886508ea95657dce2-Mise à jour de pl_BGRAbitmap4noGUI vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-09 18:23 Sync GIT hash : d52b5b7b65a64360dda01b3886508ea95657dce2-Mise à jour de pl_BGRAbitmap4noGUI_OpenGL vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-09 18:23 Sync GIT hash : d52b5b7b65a64360dda01b3886508ea95657dce2-Mise à jour de pl_BGRAcontrols vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-11 06:20 Sync GIT hash : 967da6995d6081e283f9303dd4a1b43dd1c100ff-Mise à jour de pl_CEF4Typhon vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-31 06:19 Sync GIT hash : 34a4d9e8592e1e6f405082b87749be6d4e181efa-Mise à jour de pl_DBSQLUtils vers la version : 7.6.1 Date : 2021-09-27 09:42-Mise à jour de pl_DMath vers la version : 7.6.1 Date : 2021-07-21 11:13-Mise à jour de pl_DSP vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-20 05:45-Mise à jour de pl_DWScript vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-30 06:27 Sync GIT hash : 93cf0da4bc26e6806a710b4c96a2ed7ab5a4dfad-Mise à jour de pl_ECControls vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-11 06:21 Sync avec : ecc_0-9-44_20-06-01-Mise à jour de pl_Equations vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-06 07:52-Mise à jour de pl_ExControls vers la version : 7.6.1 Date : 2021-09-21 05:56-Mise à jour de pl_ExDatabase vers la version : 7.6.1 Date : 2021-09-04 19:16-Mise à jour de pl_ExSpecial vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-30 08:55 Sync SVN Rev : 8133-Mise à jour de pl_ExSystem vers la version : 7.6.1 Date : 2021-09-22 09:04-Mise à jour de pl_FirebirdDB vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-30 08:19 Sync SVN Rev : 358 (2.3.2)-Mise à jour de pl_FortesReport vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-07 21:07 Sync SVN Rev : 118-Mise à jour de pl_FpExif vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-30 09:02 Sync SVN Rev : 8133-Mise à jour de pl_FpSpreadsheet vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-30 09:17 Sync SVN Rev : 8133-Mise à jour de pl_Fundamentals vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-19 20:35 Sync GIT hash : a476c9fd6f79d967528a5c340f804c9ba8dc97d3-Mise à jour de pl_Graphics32 vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-22 08:31-Mise à jour de pl_Graphics32EXT vers la version : 7.6.1 Date : 2021-07-29 18:40-Mise à jour de pl_Graphics32MG vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-01 22:16-Mise à jour de pl_HtmlViewer vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-27 08:32 Sync GIT hash : 2416ce07fea1339e86c1512e0822697c1da9d016-Mise à jour de pl_Image32 vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-31 05:32 Sync GIT hash : 03269f9c5484492fd09d3dd6fca5f62e592e9f74-Mise à jour de pl_Indy vers la version : 7.6.1 Date : 2021-09-12 07:36 Sync GIT hash : ef68fade6a678e824762367001faaec723315485-Mise à jour de pl_JVCL vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-19 18:37 Sync SVN Rev : 8076-Mise à jour de pl_KControls vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-23 18:45 Sync GIT hash : a0703de98f0b04e6d6da2f96810dc2b15d99a333-Mise à jour de pl_Kraft vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-30 07:13 Sync GIT hash : d1bd694b339787fc693397da448d295760c24a00-Mise à jour de pl_Lape vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-27 08:35 Sync GIT hash : 885a1a72ea877b6850e17f56bf2d3d1e1ea47cf2-Mise à jour de pl_lclextensions vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-05 21:18-Mise à jour de pl_MapViewer vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-30 09:20 Sync SVN Rev : 8133-Mise à jour de pl_MiniControls vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-06 18:30 Sync GIT hash : 04cc476a0da16278b20835d1819da3ce88b644ce-Mise à jour de pl_MiniLib vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-04 06:16 Sync GIT hash : ccd84327f962c1491890d44671efe7184885c902-Mise à jour de pl_mORMot vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-31 17:38 Sync GIT hash : 41b91e3b235822cb1f46d4bbe2b09df1410d897b-Mise à jour de pl_OpenCL vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-30 06:30 Khronos REF Ver : 3.0.9-Mise à jour de pl_OpenGL vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-29 06:55 Khronos REF Ver : 4.6-Mise à jour de pl_OpenGLES vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-29 06:56 Khronos REF Ver : 3.2-Mise à jour de pl_OpenWire vers la version : 7.6.1 Date : 2021-07-23 21:32 Sync SVN Rev : 68-Mise à jour de pl_ORCA vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-13 21:14-Mise à jour de pl_ORCA3D vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-13 21:14-Mise à jour de pl_PascalSCADA vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-07 09:39 Sync SVN Rev : 1351-Mise à jour de pl_PascalScript vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-10 18:21-Mise à jour de pl_PascalType vers la version : 7.6.1 Date : 2021-07-30 19:31 Sync GIT hash : 9d802f65e7d421562b3ba06e8a1128047555fdb6-Mise à jour de pl_PasDoc vers la version : 7.6.1 Date : 2021-07-26 08:48 Sync GIT hash : 5c9a9b327e07e5a7493492126e1193780d6283fa-Mise à jour de pl_QRCodeGen vers la version : 7.6.1 Date : 2021-07-10 12:14 Sync GIT hash : f6002de875450ba3b5420cf0612dd0eb04e7de89-Mise à jour de pl_RESTDataware vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-30 08:44 Sync SVN Rev : 2869-Mise à jour de pl_RGBGraphics vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-08 06:47-Mise à jour de pl_RichMemo vers la version : 7.6.1 Date : 2021-09-22 18:21 Sync GIT hash : 7cf1f5b0a5ed8c742a861b50d1f2ad3a2983002e-Mise à jour de pl_RSQL vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-19 20:05 Sync GIT hash : 1a5837d6547aaf394b99ad2d56b57ec4b468bce7-Mise à jour de pl_RX vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-30 08:58 Sync SVN Rev : 8133-Mise à jour de pl_SDL2 vers la version : 7.6.1 Date : 2021-09-22 10:41 SDL2 version 2.0.16-Mise à jour de pl_Solutions vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-26 09:12-Mise à jour de pl_SpkToolBar vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-30 09:18 Sync SVN Rev : 8133-Mise à jour de pl_Synapse vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-04 04:58 Sync SVN Rev : 237-Mise à jour de pl_UIB vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-26 09:13 Sync SVN Rev : 428-Mise à jour de pl_VirtualTrees vers la version : 7.6.1 Date : 2021-09-10 18:33-Mise à jour de pl_VirtualTreesExtra vers la version : 7.6.1 Date : 2021-08-03 19:54-Mise à jour de pl_Vulkan vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-20 19:06 Khronos REF Ver: 1.2.196-Mise à jour de pl_VulkanLab vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-20 20:18 Sync GIT hash : d173c79f624a9882ec0475749f78f9c0aee1a2d3-Mise à jour de pl_Win_DirectX12 vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-14 20:03 Sync GIT hash : b81b5fa3ce2e2aee798d8773d121d1d198ab9b41-Mise à jour de pl_Win_WMI vers la version : 7.6.1 Date : 2021-09-13 17:23 Sync GIT hash : e774f0622303c6fbf70869781e76294610bd50c0-Mise à jour de pl_XMLStreaming vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-14 08:53 Sync GIT hash : fea4ec2ad582fc923e4b423a411aae2fd6dda8d4-Mise à jour de pl_ZeosDBO vers la version : 7.6.1 Date : 2021-10-30 08:15 Sync SVN Rev : 7693-Mise à jour de pl_ZMSQL vers la version : 7.6.1 Date : 2021-09-27 09:42FreePascal 3.3.1 Rev : 2110311900 Date : 2021-10-31 19:00Typhon V-IDE 7.6 Rev : 2110311900 Date : 2021-10-31 19:00