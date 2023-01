un environnement visuel intégré proche de celui de Lazarus ;

le compilateur Free Pascal ;

une quantité impressionnante de paquets de composants ;

un ensemble de bibliothèques gratuites ;

de très nombreux exemples exploitables immédiatement.

MS Windows 32 (x86) : Win10 ;

est un environnement visuel de programmation multiplateforme, open source et gratuit, y compris en vue de la commercialisation des applications ou des bibliothèques produites. Il s’appuie sur le compilateur Free Pascal pour produire du code natif adapté à plus de 200 plateformes.comprend :Tous les éléments énumérés ci-dessus sont livrés gratuitement avec le code source complet.Les systèmes d’exploitation supportés sont les suivants :Dans sa version 8.00 publiée le 4 janvier 2023,a ajouté le support de QT6 et implémenté ou mis à jour de nombreuses bibliothèques, notamment pour Vulcan, GLFW, FFmeg4 et 5, MariaDB 10.11, Skia et TensorFlow.L’installation des outils passe par le téléchargement de(1,4 Go), l’extraction du fichier compressé (zip) et le lancement du script adapté (ou) en mode administrateur ou avec des privilèges. Il est conseillé de désactiver temporairement son antivirus à cause des faux positifs qui pourraient bloquer la compilation de plusieurs outils et de prévoir une pause pour un café, car la compilation de l’ensemble prend du temps !Siest très facile d’utilisation et présente l’avantage sur Lazarus de regrouper une quantité impressionnante de bibliothèques et d’outils, il est utile de signaler que la version 3.3.1 de Free Pascal sur laquelle s’appuie l’environnement n’est pas garantie comme stable. Nous suggérons par conséquent de réserver son usage à l’apprentissage ou à l’expérimentation.8.00Comptez-vous utiliser CodeTyphon ?Quelle place lui faites-vous déjà ?