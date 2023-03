Nouveau livre : J'apprends à programmer en Pascal Objet avec l'environnement de développement Lazarus

Livre : J'apprends à programmer en Pascal Objet

avec l'environnement de développement Lazarus et le compilateur Free Pascal

page de téléchargement du livre : https://lazarus.developpez.com/livre...-pascal-objet/ ;

codes sources : https://lazarus.developpez.com/telec...e-pascal-objet ;

sujets du forum "Téléchargez" : https://www.developpez.net/forums/f2...s/telechargez/ ;

quizz : https://lazarus.developpez.com/quizz/.

Jean-Luc Gofflot ( Alcatïz ) et Gilles Vasseur ( gvasseur58 ) ont le plaisir de vous annoncer la naissance, après plusieurs années de gestation, de leur ouvrage intitulé. C'est à notre connaissance le premier livre en français entièrement consacré à l'apprentissage du langage Pascal au moyen de l'EDI Lazarus. Il est destiné aux grands débutants en programmation et à tous ceux qui souhaitent renforcer leurs connaissances dans ce domaine.Entièrement gratuit, l'ensemble comprend plus de 900 pages et 250 illustrations. Il est accompagné de quizz et de nombreuses applications complètes fournies avec leur code source. En s'appuyant en permanence sur l'algorithmique et l'apprentissage par la pratique, les auteurs présentent aussi bien la programmation dite procédurale que la programmation orientée objet sur laquelle est fondé le langage moderne Free Pascal.Unintroduit en huit chapitres les éléments de base à connaître impérativement. Il impose une lecture linéaire pour une découverte très progressive du monde de la programmation. Le, en dehors de quelques restrictions signalées, peut se lire librement, selon un parcours personnalisé. Il comprend vingt-deux chapitres qui exposent et mettent en œuvre les notions clés nécessaires au développement d’applications performantes.Vous trouverez ci-après les liens permettant l'accès aux différents éléments du projet :Le travail présenté est destiné à évoluer et à se développer, éventuellement sous la forme d'un troisième module un peu plus pointu. Il a déjà bénéficié d'une relecture attentive et éclairée d'Yves Lemaire ( tourlourou ). Nous comptons lui adjoindre d'ici quelque temps une série d'illustrations humoristiques ainsi que de nouveaux chapitres.N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, demandes particulières et éventuels encouragements !Qu'en pensez-vous ?Connaissez-vous déjà l'environnement de développement Lazarus ?Avez-vous des suggestions pour étoffer ce livre d'un troisième module ?