En 1983, je travaillais pour Softsel Computer Products (Softsel) dans le groupe d'évaluation des produits, de support et de formation. Softsel avait un stand à la conférence COMDEX (Computer Dealer Expo) de l'automne 1983 (du 28 novembre au 2 décembre) au Las Vegas Convention Center. J'étais assis à un poste dans le stand pour répondre aux questions sur Softsel, sur les produits que nous distribuions et pour parler avec les fabricants de logiciels et d'appareils qui souhaitaient que leurs produits soient distribués dans les magasins d'informatique.Pendant la convention, Philippe Kahn (PK) est passé devant le stand Softsel et s'est arrêté un instant. Je l'ai salué (sans rien savoir de lui ni de sa société). Au cours de la conversation, nous avons parlé de programmation et d'outils de développement. PK a mentionné qu'il vendait un compilateur Pascal mais qu'il ne cherchait pas à le distribuer (il le vendait directement aux programmeurs en utilisant le publipostage et une annonce dans Byte Magazine). Avant de quitter le stand, il m'a donné deux disquettes contenant des copies de Turbo Pascal 1.0 (8″ CPM-80 et 5.25 PC-DOS).Lors d'une de mes pauses, j'ai apporté les disquettes dans un "bureau" du stand que nous avions pour les réunions et qui disposait également d'un PC IBM. J'étais très enthousiaste à l'idée de voir ce qu'avait PK puisque j'avais appris le Pascal en 1972 alors que j'étais étudiant en informatique à Cal Poly San Luis Obispo. J'ai inséré la disquette 5.25 et j'ai lancé l'exécutable Turbo.com. J'ai sélectionné l'éditeur et j'ai tapé un court programme en ligne de commande "Hello World" et j'ai essayé de l'exécuter. Étonnamment, le programme s'est compilé très rapidement et l'application a démarré.J'ai dû parler à mon collègue et ami Spencer Leyton de ce compilateur Pascal et de son importance pour le monde de la programmation CPM et PC. Depuis ce jour, Spencer a parlé avec PK pour essayer de le convaincre de permettre à Softsel de distribuer Turbo Pascal à son réseau de magasins d'ordinateurs. Bien qu'il ait fallu un certain temps pour convaincre PK, Spencer a fini par obtenir de lui qu'il accepte un contrat de distribution. Spencer a ensuite trouvé un emploi chez Borland. J'ai continué à travailler chez Softsel pendant un certain temps et Spencer a fini par convaincre PK de me faire passer un entretien d'embauche. Mon entretien d'embauche s'est déroulé sur le voilier de course de PK dans la baie de Monterey. Nous avons ensuite dîné au restaurant Crow's Nest sur le port de Santa Cruz. Je suis retourné à Los Angeles et j'ai reçu une offre d'emploi. J'ai accepté l'offre et j'ai commencé en juin 1985 (un peu moins de deux ans après ma première rencontre avec PK). J'ai eu le privilège de travailler avec Anders Hejlsberg et une équipe mondiale talentueuse d'employés dévoués pendant plus de trois décennies (et environ 4 millions de miles aériens).Il me semble irréel que près de 40 ans se soient écoulés depuis que j'ai rencontré PK et que j'ai essayé Turbo Pascal pour la première fois. Cela fait également plus de 50 ans que j'ai essayé le langage Pascal pour la première fois alors que j'étais à l'université. À l'époque, il était possible de créer des programmes pour deux plates-formes : PC-DOS et CPM-80. Le plus étonnant, c'est qu'il est encore possible de créer des applications Pascal "classiques" avec toutes les versions des compilateurs Turbo, Borland, Kylix et Delphi Pascal. De plus, avec Delphi, vous pouvez créer des applications modernes qui s'exécutent sur des ordinateurs de bureau, des serveurs web, des nuages et des appareils mobiles, y compris Win32, Win64, macOS, iOS, Android et Linux.J'aime encore écrire des programmes presque tous les jours en utilisant RAD Studio, Delphi et C++Builder dans le cadre de mes activités d'ingénieur logiciel semi-retraité. La programmation maintient mon cerveau en vie et mon esprit en éveil.Marco Cantu, chef de produit Delphi et RAD Studio, a récemment publié sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) un indice sur l'œuf de Pâques d'une prochaine version de Delphi.J'embrasse Philippe Kahn, Spencer Leyton, Anders Hejlsberg et les milliers et milliers de membres de la famille et de la communauté Borland/Embarcadero 🙂 .