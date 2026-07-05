Un compilateur proche de Free Pascal, plus épuré, développé par Graeme Geldenhuys
Graeme Geldenhuys, l'auteur (entre autres) de la bibliothèque fpGUI, s'est lancé dans la conception d'un nouveau compilateur pour le langage Pascal, qu'il a nommé Blaise.
Pourquoi un nouveau compilateur Pascal ?
L'idée de l'auteur est de créer un compilateur proche de Free Pascal, mais débarrassé de tout le bagage accumulé par ce dernier au cours des années.
Ainsi, les différents dialectes entre lesquels Free Pascal permet de choisir au moyen de la directive {$mode ...} ou de l'option -M... sont abandonnés, au profit du dialecte Pascal Objet. Il s'agit en quelque sorte d'un recentrage de Free Pascal, et d'une véritable émancipation par rapport à Delphi.
Ainsi encore, les différents types de chaînes de caractères sont remplacés par un seul : les chaînes de caractères UTF-8.
Sur quelques points, le nouveau compilateur s'écarte de son modèle. Notamment, l'indexation des chaînes commence à zéro, et non plus à un.
|Code :
|Sélectionner tout
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program Copy1; { Exemple pour le compilateur Blaise } var s: string; begin s := 'abc'; WriteLn(Copy(s, 0, 2)); // ab end.
Le compilateur n'est pas achevé, mais il est déjà capable de produire des binaires Linux 64 bits, sans aucune dépendance.
La dernière version publiée du compilateur (la version 0.12.0, au moment où ceci est écrit) est disponible sur la page Releases du dépôt GitHub.
Mais, le projet avançant très vite, il est préférable de se procurer la toute dernière version du compilateur, construite automatiquement par GitHub après chaque modification du code source, sur la page Actions.
Compilation d'un programme
Une fois extrait le contenu du fichier ZIP à l'emplacement de votre choix, vous pouvez compiler un programme de la façon suivante :
|Code bash :
|Sélectionner tout
~/apps/blaise/0_12_0/blaise --source hello.pas --output hello
Et vous ?
Que pensez-vous de l'arrivée d'un nouveau compilateur dans le paysage du Pascal ?
Pensez-vous que Free Pascal avait besoin d'un recentrage ?
Allez-vous tester Blaise ?
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